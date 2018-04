وزير الخارجية البريطاني: روسيا تحتجز الشعب السوري رهينة

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تحتجز الشعب السوري رهينة بإحجامها عن تأييد قرار لمجلس الأمن كان سيفضي إلى إجراء تحقيق جديد لتحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية في البلاد.

وأيدت 12 دولة من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر مشروع القرار، بينما انضمت بوليفيا إلى روسيا في رفضه وامتنعت الصين عن التصويت.

ويحتاج القرار بمجلس الأمن إلى موافقة تسع دول وعدم استخدام أي دولة من الأعضاء الدائمين الخمسة حق النقض (الفيتو).

وقال جونسون على تويتر: “إنني محبط بشدة بسبب استخدام روسيا حق النقض ضد مقترح بمجلس الأمن لإجراء تحقيق مستقل بشأن الهجمات الكيميائية في سوريا”.

وتابع يقول: “روسيا تضع الشعب السوري رهينة لفدية سياسية بدعم نظام مسؤول عن أربع هجمات كيمائية على الأقل ضد شعبه”.

Hugely disappointing that Russia vetoed the proposal at the UN for an independent investigation into Syrian chemical attacks. Russia is holding the Syrian people to political ransom by supporting a regime responsible for at least 4 heinous chemical attacks against its people

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 10, 2018