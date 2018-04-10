ماي وترامب وماكرون: يجب الرد على الهجوم الكيماوي المزعوم في سوريا

قالت رئاسة الوزراء البريطانية إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي اتفقت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، على أن العالم يجب أن يردَّ على الهجوم المزعوم بأسلحة كيماوية في سوريا.

واتفقت ماي، التي أجرت اتصالين منفصلين مع الرئيسين الأمريكي والفرنسي، على أن الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا “مستهجن تمامًا”، وإذا تأكد ذلك فإنه يمثل دلالة أخرى على الوحشية المروّعة التي يبديها نظام بشار الأسد.

وقالت متحدثة باسم مكتب ماي بعد الاتصاليْن الهاتفييْن:”اتفقوا على ضرورة أن يرد المجتمع الدولي من أجل تعزيز الحظر العالمي لاستخدام الأسلحة الكيماوية”.