دبلوماسيون: أمريكا تطلب تصويتًا بمجلس الأمن بشأن سوريا

قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة طلبت إجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي، الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت غرينتش) اليوم الثلاثاء، على مقترح لفتح تحقيق جديد بشأن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا بعد تقارير عن هجوم بالغاز على منطقة تحت سيطرة المعارضة.

وأضاف الدبلوماسيون أن من المرجح أن تستخدم روسيا، حليفة دمشق، حق النقض (الفيتو) ضد القرار.

ولكي يصدر القرار فإنه يحتاج لتسعة أصوات مؤيدة مع عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لحق النقض.