الجيش الروسي “يشوش” على طائرات أمريكية في سوريا

قالت شبكة “إن بي سي” الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الروسي يقوم منذ عدة أسابيع بالتشويش على طائرات أمريكية من دون طيار تحلّق في الأجواء السورية.

واستندت الشبكة الإخبارية في معلوماتها على تصريحات لأربعة مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هوياتهم.

ووفق هؤلاء المسؤولين، بدأ الروس في التشويش على أنظمة “GPS” الخاصة بالطائرات الأمريكية من دون طيار، منذ عدة أسابيع.

وأفادوا بأن هذا التشويش أثّر بشكل خطير على العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا.

وفي سياق متصل، أفاد المسؤولون ذاتهم بأن الجيش الروسي قلق من قيام القوات الأمريكية بالرد على الهجوم الكيميائي الأخير على مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن الهجوم الكيميائي الذي نفذه النظام السوري، السبت الماضي، على مدينة دوما “سيقابل بالقوة”.

وأكد ترامب خلال اجتماعه، الإثنين، مع قادة عسكريين في البيت الأبيض، أنه “سيتم اتخاذ قرار قوي خلال اليومين المقبلين للرد على الهجوم المذكور”، حسب قناة “إن بي سي” الأمريكية.

كما حذّر الرئيس الأمريكي روسيا أو أي دولة أخرى تتبين مشاركتها في الهجوم من “تداعيات خطرة”.

وأضاف: “لا نستطيع أن نسمح بحدوث مثل هذه البشاعة في سوريا، ولدينا خيارات عسكرية كثيرة للرد على الهجوم”.

وقُتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حسب مصادر طبية محلية.