أمريكا: المخاطر ما تزال قائمة لمن يفكرون في العمل مع إيران

رحبت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بتقارير ذكرت أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على إيران، وقالت إن المخاطر ما زالت قائمة لمن يفكرون في العمل مع الجمهورية الإسلامية.

وقالت سيغال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية: “ما زالت هناك مخاطر مستمرة من العمل هناك؛ لأن الإيرانيين لم يصلحوا نظامهم”.

وقالت في لندن، إن إيران تستخدم المال لدعم حزب الله اللبناني وحركة حماس والرئيس السوري بشار الأسد، مضيفة أن النظام المصرفي الإيراني يفتقر إلى الشفافية.

واستكملت: “عبء المسؤولية ملقى على عاتق إيران، وسنواصل إلقاء الضوء على مخاطر العمل هناك؛ لأنهم لم يتخذوا الخطوات التي تعهدوا باتخاذها”.

وقالت أيضًا إنها ستناقش مع الحلفاء الأوروبيين كيفية إحباط محاولات كوريا الشمالية مراوغة العقوبات.

وأضافت أنها تتطلع لمواصلة العمل عن كثب مع بريطانيا بشأن العقوبات المفروضة على روسيا.