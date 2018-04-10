بسبب انهيار العملة المحلية.. فوضى ومشادات تعم جلسة للبرلمان الإيراني (فيديو وصور)

شهد البرلمان الإيراني في جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، حالة من الفوضى والصياح وصلت إلى حد الاشتباك بين رئيس البنك المركزي ولي الله سيف ومجموعة من أعضاء البرلمان، على خلفية انهيار العملة المحلية.

وكان رئيس البرلمان علي لاريجاني قد خصص هذه الجلسة لاستضافة ولي الله سيف لمناقشة أسباب انهيار العملة المحلية وارتفاع سوق الصرف الأجنبي.

وعندما اعتلى رئيس البنك المركزي المنصة المخصصة له لشرح أسباب انهيار العملة المحلية، تجمع مجموعة من أعضاء البرلمان أمامه لمنعه من إلقاء كلمته مطالبين بإقالته من منصبه.

وحاول بعض النواب، ومن بينهم النائب محمد دهقان، الاعتداء على ولي الله سيف، لولا تدخل لاريجاني، الذي طالب النواب باحترام القانون والنظام الداخلي للمجلس.

وحول لاريجاني الجلسة إلى سرية، حيث أفادت وسائل إعلام رسمية، أن “سيف ألقى كلمته وطلب لاريجاني من النواب التصويت بشأن اقتناعهم بالأسباب التي طرحها لارتفاع سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية”.

وقالت وكالة أنباء البرلمان إن “254 من النواب شاركوا في التصويت، حيث أبدى 148 تأييدهم لما طرحه رئيس البنك المركزي، فيما رفض 84 نائباً، وامتنع 5 آخرين عن التصويت”.

ونقلت الوكالة عن سيف قوله إنه “تقدم قبل فترة بمقترح للمرشد علي خامنئي يقضي باستبدال التعامل باليورو بدلاً من الدولار”، مضيفًا أن “المقترح لاقى ترحيبًا من المرشد خامنئي وبعض المسؤولين في الدولة”.

وقال رئيس البنك المركزي إن “الدولار لا يلعب دورًا مهمًا في أسواقنا الأجنبية وإنما اليورو، ولهذا اقترحت استبدال التعامل باليورو بدلاً من الدولار لإنهاء هذه المشاكل التي تشهدها البلاد هذه الأيام”.