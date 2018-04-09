القضاء الألماني يسمح لبوتشيمون الاستقرار في برلين

وافقت محكمة ولاية شلسفيغ هولشتاين في ألمانيا، المكلفة بالنظر في قضية كارليس بوتشيمون، على طلبه الرامي إلى الاستقرار في العاصمة برلين، خلال فترة دراسة طلب تسليمه إلى السلطات الإسبانية.

وطالب الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا بتسجيل الحضور في مركز الشرطة ببرلين حيث يرغب في الإقامة، بدلًا من مركز شرطة في مدينة نويمونستر شمال ألمانيا، حيث تم اعتقاله مدة 10 أيام.

وكان بوتشيمون قد صرح في ندوة صحفية يوم السبت ببرلين، أنه يرغب في الاستقرار بالعاصمة الألمانية، إلى حين تسوية وضعيته القانونية، ثم العودة إلى بلجيكا.

وتم الإفراج عن الزعيم السياسي يوم الجمعة الماضية بعد دفعه كفالة قيمتها 75 ألف يورو، وهو حاليا تحت الحراسة القضائية إلى حين البت في وضعيته القانونية من طرف القضاء الألماني.

وكانت محكمة شلسفيغ هولشتاين قد فاجأت الجميع، عندما أبعدت تهمة التمرد عن كارليس بوتشيمون، رغم أنها التهمة التي بنيت على أساسها مذكرة الضبط والإحضار الدولية، وبناء عليها تم اعتقاله شمال البلاد يوم 25 آذار/مارس الماضي، وهو في طريق العودة بالسيارة من فنلندا إلى بلجيكا، التي لجأ لها هربًا من السلطة المركزية الإسبانية.

لكن القضاء الألماني ما يزال ينظر في تهمة تبديد المال العام، بسبب تنظيم بوتشيمون للاستفتاء حول الانفصال، الذي كلف مدريد 1.6 مليون يورو.

وإذا تم تسليمه للسلطات الإسبانية بتهمة تبديد المال العام، فسيسقط بموجب القانون الأوروبي، الجزء الرئيسي من تهمة مدريد المتعلقة بالتمرد.

ومع ذلك فمحامو كارليس بوتشيمون يسعون إلى إسقاط تهمة التبديد أيضًا عن موكلهم.