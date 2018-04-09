مفوض الأمم المتحدة ينتقد رد القوى الكبرى “الواهن” على الهجوم الكيماوي في سوريا

انتقد الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، بسبب اكتفائهم بتقديم “إدانات واهنة” على الهجوم الكيماوي في سوريا.

وقال الأمير زيد في بيان: “إن التقاعس عن الرد بقوة أشد، قد تكون له عواقب وخيمة لعقود قادمة”.

وأضاف “هناك عدد من القوى العالمية الكبرى منخرطة بشكل مباشر في الصراع في سوريا، ورغم ذلك فشلوا تمامًا في وقف هذا الانحدار المشؤوم صوب إتاحة الأسلحة الكيماوية للجميع”.

وتابع، “هذا التجاهل الجماعي لواقعة أخرى من الاستخدام المحتمل لأحد أشد الأسلحةبشاعة، التي صنعها الإنسان، لهو أمر بالغ الخطورة”.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي بقادة الجيش بعد 24 ساعة من تهديده بشارَ الأسد بدفع ثمن “باهظ جدًا”بعد الهجوم الكيماوي على دوما.