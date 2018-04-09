شرطة لندن: السيارة التي أوقفت قرب قصر بكنغهام ليست مريبة

انتهت حالة التأهب التي فرضت حول قصر بكنغهام في لندن، اليوم الاثنين، بعدما تبين للشرطة أن السيارة التي جرى إيقافها قرب مقر إقامة الملكة إليزابيث ليست مريبة.

وقالت متحدثة باسم شرطة لندن: “تم رفع حالة التأهب بعدما تبين أن السيارة ليست مريبة”.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت شرطة لندن رجلًا وفرضت طوقًا أمنيًا حول قصر بكنغهام، مقر إقامة الملكة إليزابيث، بعدما أوقف رجال الشرطة سيارة قرب القصر ظنوا حينها أنها “مريبة”.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن “الرجل وهو في الثلاثينات من عمره، اعتقل للاشتباه في مخالفته النظام العام، بعدما أوقف رجال الشرطة عربة فان بيضاء رأوا أنها تثير الريبة على طريق مواجه للقصر”.

وأضاف أنه جرى “إغلاق طرق وفرض طوق أمني، ويفحص رجال الشرطة السيارة الآن”.