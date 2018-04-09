إيران تعلن عن إنتاجها بطارية نووية

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، الاثنين، عن تمكن خبراء في بلده من صنع بطارية نووية، مشيرًا إلى أن عمل المنظمة يجري وفق بنود الاتفاق النووي والتعهدات الدولية.

وقال صالحي خلال كشفه عن “عدد من المنجزات بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية”: “تمكنّا من صنع بطارية نووية وسيتم إنتاجها بشكل مكثف قريبًا”، مضيفًا أن “إيران ملتزمة بتعهداتها في الاتفاق النووي لكن البعض لا يلتزم بتعهداته وجدار انعدام الثقة لا يزال قائمًا”، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن إيران “عازمة على تحديث وإعادة بناء مفاعل طهران للأبحاث بقدرات وطاقات محلية”، مؤكدًا أن “الأخصائيين الإيرانيين استطاعوا تحديث وإعادة بناء مفاعل طهران للأبحاث خلال العام الماضي بعد أن بلغ عامه الأربعين”.

وأضاف: “أصبح المفاعل جاهزًا من أجل نشاطات الأبحاث التي تحتاج إليها البلاد، وجرى تجهيزه للمرة الأولى بدورة اختبار الوقود النووي، التي يمكنها إيجاد ضغط يعادل 20 إلى 30 ضعف الضغط الجوي العادي كما يُمكنها اختبار مرونة وقود Resiliency في مواجهة الإشعاعات والحرارة”.