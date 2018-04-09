“حزب الله الإيراني” يدعو لإقالة روحاني وتعيين شخصية عسكرية خلفًا له

دعا زعيم جماعة “أنصار حزب الله” المتشددة في إيران حسين الله كرم، الاثنين، إلى إقالة الرئيس حسن روحاني وتعيين قائد عسكري بدلًا منه.

وقال حسين الله كرم في مقابلة صحفية نشرها موقع “سحام نيوز”، إن “الرئيس روحاني فشل في إدارة البلاد كما أن أغلب رؤساء الجمهورية فشلوا بسبب عدم وجود خلفية عسكرية لهم”، معتبرًا أن “الشخص العسكري سيعطي منصب الرئاسة حقه ويستطيع حل الكثير من المشاكل”.

ورأى أن “الظروف التي تعيشها إيران حاليًا تحتاج إلى رئيس ذي خلفية عسكرية يمكنه إنقاذ البلاد”، محذرًا من “انهيار إيران إذا لم تتخذ خطوة تعيين قائد عسكري لمنصب رئاسة الجمهورية”.

وأضاف أن إيران “اليوم قوة إقليمية وإذا لم تقم بعملها في اختيار رئيس عسكري ينقذ البلاد، فإنه من المتوقع أن تتدهور الأمور وينهار الوضع”.

وتابع أن “الشخص العسكري الإستراتيجي هو أكثر استحقاقًا لمنصب رئاسة الجمهورية، كما يجب أن يؤخذ في الاعتبار مكونان جيوسياسي وجغرافي إستراتيجيان، كذلك مضيق هرمز، والجزر الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى والجسر بين الشرق والواقع الجيوسياسي لإيران”.

وقال إن “هذه الأماكن ينبغي إدارتها من شخصية لديها خبرة عسكرية وأمنية، الأمر الذي سيجعله يلعب دورًا محوريًا في الإدارة الإستراتيجية”، مشيرًا إلى “ضرورة أن يدرك الشعب الإيراني أهمية انتخاب الشخص الذي يحمل خبرة عسكرية لإدارة البلاد”.

وشدد القائد المقرب من الحرس الثوري الإيراني على أن “المسار الذي اتبعه الرئيس حسن روحاني لم يكن ناجحًا، لذا يجب علينا أولاً تعزيز قوتنا الإقليمية حتى نتمكن من تحقيق مكانتنا العالمية في الساحة الدولية وتحقيق أهدافنا”.

وطرح حسين الله كرم شخصيات عسكرية لتولي منصب رئاسة الجمهورية الإيرانية منها الجنرال محمد باقر قاليباف، والقائد السابق للحرس الثوري اللواء محسن رضائي، أو الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري”، معتبرًا أن “سليماني هو الأفضل من بين هؤلاء لتحقيق مكاسب إيران ومصالحها”.