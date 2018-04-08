هجوم مسلح يستهدف مركزًا دينيًا في الأحواز

تعرض مركز ديني لهجوم مسلح بمدينة الأحواز العربية جنوب إيران، بحسب ما أعلن محمد الكعبي نجل ممثل محافظة خوزستان بمجلس خبراء القيادة، رجل الدين العربي عباس الكعبي.

ونفى في حديث لصحيفة “عصر إيران” الحكومية، مساء اليوم الأحد، أن يكون الهجوم استهدف قاعدة عسكرية للحرس الثوري في الأحواز.

وأشار الكعبي الابن إلى أن “الهجوم المسلح وإطلاق النار الكثيف استهدفت مركزًا دينيًا تابعًا لوالده عباس الكعبي”.

وقال إن “مركز الإمام الحسين العلمي والثقافي بمدينة الأحواز استهدف بالأسلحة وأدى الهجوم لخسائر مادية فقط”، لافتًا إلى أن الهجوم جرى في الساعة 10:10 مساءً بالتوقيت المحلي.

وتشهد الأحواز ومناطق عربية جنوب إيران مظاهرات منذ إسبوعين احتجاجًا على برنامج على التلفزيون الإيراني، الذي اعتبره عرب خوزستان مهينًا للقومية العربية.

وأفاد ناشطون في مجال حقوق الإنسان في إيران، اليوم الأحد، أن عدد المعتقلين في الاحتجاجات بلغ نحو 400 شخص.