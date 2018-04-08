البيت الأبيض: ترامب تحدث مع العبادي بشأن الهجوم الكيماوي في سوريا

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأحد التقارير التي تحدثت عن وقوع هجوم كيماوي ضد المدنيين في سوريا بالإضافة إلى الحاجة للعمل معًا لهزيمة فلول تنظيم داعش.

وجاء في نص قدمه البيت الأبيض للاتصال، “بحث الزعيمان أيضًا تسريع الحملة لهزيمة فلول تنظيم داعش والحاجة للعمل معًا لمواجهة التهديدات في المنطقة”.

وأضاف أن الزعيمين ناقشا “التقارير المزعجة عن الهجمات الكيماوية المحتملة قرب دمشق”.

وكان ترامب قد توعد الرئيس السوري بشار الأسد بدفع الثمن باهظًا، ونعته بالحيوان، بعد تقارير عن قصف بالأسلحة الكيميائية نفذته القوات الحكومية ضد مدينة دوما التي تسيطر عليها المعارضة في ضواحي العاصمة دمشق.