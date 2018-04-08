فرنسا تدعو لاجتماع مجلس الأمن الدولي بعد تقارير عن هجوم كيماوي في دوما

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الأحد، إن التقارير التي تحدثت عن تعرّض مدينة تسيطر عليها قوات المعارضة في سوريا لهجوم كيماوي مقلقة للغاية، داعيًا مجلس الأمن الدولي للاجتماع بسرعة لبحث الوضع.

وأضاف لو دريان أن فرنسا تُدين بقوة الهجمات، والقصف الذي قامت به القوات الحكومية السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وقال إنها تمثل “خرقًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي”.

وأكد أن فرنسا ستعمل مع حلفائها للتحقق من الأنباء التي أشارت إلى استخدام أسلحة كيماوية.

ولفت إلى أن باريس ستضطلع بكل مسؤولياتها لمكافحة انتشار الأسلحة الكيماوية مشيرًا إلى تحذير الرئيس إيمانويل ماكرون من أن فرنسا، قد تشن هجومًا من جانب واحد في حالة وقوع هجوم مميت بأسلحة كيماوية.