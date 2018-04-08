الاتحاد الأوروبي يدعو لرد دولي “فوري” على الهجوم الكيماوي في دوما

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إلى “رد فوري” من جانب المجتمع الدولي على الهجوم الكيماوي الذي شنّه النظام السوري في مدينة دوما بدمشق.

وقال الاتحاد في بيان إن “هناك دلائل على أن القوات الحكومية السورية استخدمت أسلحة كيماوية ضد مدينة دوما المحاصرة التي تسيطر عليها قوات المعارضة”.

وأوضح أن “الدلائل تشير إلى هجوم كيماوي آخر شنه النظام.. مسألة استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية خاصة ضد المدنيين تبعث على قلق شديد”.

وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيماوية، ويدعو إلى رد فوري من جانب المجتمع الدولي”.

وطالب التكتل الأوروبي روسيا وإيران باستخدام نفوذهما لدى الرئيس السوري بشار الأسد لمنع وقوع مزيد من الهجمات.

وتنفي الحكومة السورية شن أي هجمات كيماوية في دوما.