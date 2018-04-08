إيران: الاتهامات بشن هجوم كيميائي في دوما “مؤامرة” ضد النظام السوري

اعتبرت إيران الاتهامات الموجهة للنظام السوري باستخدام أسلحة كيميائية ضد مدينة دوما، آخر جيب للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، هي “مؤامرة” جديدة ضد النظام.

وأثارت تقارير حول هجوم محتمل بـ”الغازات السامة” استهدف دوما السبت الماضي، تنديدًا دوليًا، ودفعت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى توعد دمشق وحلفائها بـ”دفع ثمن باهظ”.

ورأت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن “مثل هذه المزاعم والاتهامات الصادرة عن الأمريكيين وبعض الدول الغربية، إنما هي مؤشر لمؤامرة جديدة ضد الحكومة والشعب السوريين، وذريعة لشن عمل عسكري سيزيد حتمًا من تعقيدات الوضع في هذا البلد وفي المنطقة”.

وتابع البيان الذي نشر على حساب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على تطبيق تلغرام، أنه “في حين أن الجيش السوري ينتصر على الأرض في مواجهة المسلحين، فإن استخدام أسلحة كيميائية لن يكون منطقيًا من جانبه”.

وعلى إثر عملية عسكرية جوية وبرية وعمليتي إجلاء لمقاتلين معارضين، تمكن الجيش السوري من السيطرة على 95% من الغوطة الشرقية لتبقى دوما وحدها تحت سيطرة فصيل جيش الإسلام الذي دخل في مفاوضات معقدة مع روسيا.

ونفت دمشق وحليفتها موسكو شن أي هجوم كيميائي في دوما.

ونقل التلفزيون السوري عن مصدر مسؤول قوله اليوم الأحد إن “اتفاقًا تمّ التوصل إليه لخروج كل المختطفين لدى مقاتلي المعارضة السورية الذين يسيطرون على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، مقابل خروج جيش الإسلام من المدينة”.