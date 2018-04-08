اعتقال 400 شخص على خلفية احتجاجات الأحواز في إيران

أفاد ناشطون حقوقيون في إيران، اليوم الأحد، بأن عدد المعتقلين في الاحتجاجات التي تشهدها مدينة الأحواز وباقي المناطق العربية بمحافظة خوزستان جنوب إيران، بلغ نحو 400 شخص، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية.

وبدأت الاحتجاجات قبل نحو إسبوعين احتجاجاً على برنامج على التلفزيون الإيراني، الذي اعتبره عرب خوزستان مهينًا للقومية العربية.

وفي سياق متصل، أعلن ممثل محافظة خوزستان بمجلس خبراء القيادة في إيران “محمد حسين أحمدي شاهرودي”، دعمه لتظاهرات واحتجاجات الشعب في الأحواز، محذراً في الوقت نفسه مما سمّاه بـ”محاولات استخدام أعداء وحدة الشعب الإيراني لهذه الاحتجاجات”.

وشدد شاهرودي -بحسب بيان صادر عن مكتبه نشرته وكالة أنباء “إيلنا” الإصلاحية في وقت متأخر من مساء أمس السبت- على أن “المشاكل المختلفة لسكان خوزستان لم تتم متابعتها من أي برلمان إيراني، بمن فيهم مسؤولو البلاد السامون”.

وقال إن “المطالبة بالحقوق عبر المسار القانوني بالنسبة لشعب خوزستان، أمر صحيح ومحترم ويتطابق مع الدستور”.

وكانت منظمة الأحواز الحقوقية، قالت الخميس الماضي، إن السلطات الأمنية واصلت حملة الاعتقالات ضد المشاركين بالاحتجاجات المناهضة للنظام والحكومة، مشيرة إلى أن عدد المعتقلين تجاوز 200 شخص في الأحواز ومناطق عربية أخرى.

وتمارس السلطات الفارسية، سياسة التمييز القومي والعرقي ضد الأقليات الأخرى، وزادت هذه الظاهرة عقب إنشاء نظام الثورة عام 1979، إذ تشهد البلاد انقسامات حادة بين مختلف القوميات والأديان بسبب القوانين التي تضمنها الدستور ومنعت الأقليات من حقوقها الاجتماعية والسياسية.