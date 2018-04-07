مقتل قائد بتنظيم داعش في ضربة جوية للقوات الأفغانية

قال مسؤولو أمن إن القوات الأفغانية قتلت قائدا بارزًا بتنظيم داعش في ضربة جوية، وذلك بعد عام من انشقاقه عن حركة طالبان وتأسيسه موطئ قدم للتنظيم المتشدد في البلاد.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية في الجيش الوطني الأفغاني، حنيف رضائي، إن قاري حكمت قتل في ضربة لطائرة دون طيار بعد ظهر يوم الخميس الماضي في منطقة درزاب التابعة لإقليم جوزجان في شمال أفغانستان.

وأسس داعش فرعًا له في جوزجان، العام الماضي، بعد انشقاق حكمت عن طالبان وهو ما لفت نظر القوات الأمريكية.

وحكمت هو سابع عضو بارز على الأقل في تنظيم داعش يقتل في أفغانستان خلال الأشهر الأحد عشر الأخيرة.

وقالت المتحدثة باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، الكولونيل ليزا جارسيا، في بيان: “ننفذ سلسلة من العمليات المكثفة في جوزجان وفي أنحاء شمال أفغانستان بالكامل لإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش- (ولاية) خراسان” مستخدمة اسم التنظيم في هذه المنطقة.

وأعلن التنظيم مسؤوليته عن هجمات انتحارية الشهر الماضي قرب مساجد للشيعة في هرات وكابول.

وتقاتل حكومة أفغانستان، المدعومة من الغرب، وحركة طالبان تنظيم داعش.