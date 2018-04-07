استقالة عضو بالكونغرس الأمريكي بعد اتهامات بالتحرش

استقال عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري بليك فارينتهولد، من الكونغرس أمس الجمعة، بعد أن اتهمته مساعدة سابقة بالتحرش الجنسي واعترف بأنه سمح بانتشار ثقافة غير مهنية في مكتبه بالكونغرس.

وقال فارينتهولد – 56 عامًا – وهو عضو بمجلس النواب عن ولاية تكساس، في بيان بالفيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي “في حين خططت لإكمال ما تبقى من مدتي في الكونغرس، أعرف حقًا أن الوقت حان للرحيل”.

وفي حين نفى فارينتهولد اتهامه بالتحرش الجنسي، قال في كانون الأول/ ديسمبر إنه لن يسعى لخوض الانتخابات مجددًا.

جاء ذلك بعد أسبوع من إعلان لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب أنها تحقق معه في اتهام موظفة سابقة له بالتحرش الجنسي والتمييز والانتقام.

وقال فارينتهولد في كانون الأول/ ديسمبر “لم تكن لدي أي فكرة عن كيفية إدارة مكتب بالكونغرس ونتيجة لذلك سمحت لثقافة كانت متساهلة للغاية وغير مهنية بكل تأكيد أن تترسخ في مكتبي”.

وقالت لجنة الأخلاقيات إنها تدرس أيضًا ما إذا كان فارينتهولد استخدم عبارات غير ملائمة مع آخرين من فريقه.