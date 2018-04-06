القوات التركية تتوغل 20 كيلو مترًا داخل الأراضي العراقية

توغلت القوات التركية على بعد حوالي 20 كلم، داخل إقليم كردستان العراق، بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، فيما رفضت قوى كردية هذا التوغل واعتبرته ذريعة لاحتلال مناطق في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام كردية عن مسؤولين محليين ان “قوات تركيا تقدمت خلال الـ24 ساعة الماضية مسافةً تقدر بنحو ستة كيلومترات، والتقدم مستمر، فيما شهدت الساعات الماضية قصفًا مكثفًا على تلك المناطق”.

وأضافت وسائل الإعلام الكردية أن “المواقع الجديدة التي تمركز فيها عناصر الجيش التركي هي 8 قمم جبلية تقع في منطقة سيدكان وتطل على سهل برازكر ودورملك، التي تبعد حوالي 20 كلم عن الحدود العراقية التركية”.

وتقول تركيا إنها تطارد عناصر حزب العمال الكردستاني منذ أيام في عدة مناطق من إقليم كردستان، أبرزها قنديل التي تمثل معقل الحزب الرئيس في الإقليم، فيما تشكل سنجار هدفًا للقوات التركية وتهدد بين الحين والآخر باجتياحها.

ورغم إعلان عناصر حزب العمال انسحابهم من سنجار، إلا أن تركيا تواصل تهديداتها المتكررة باجتياح المنطقة التي تمثل المعقل الرئيس للأزيديين في العراق.

ونفى مسؤول إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم الجمعة، وجود عناصر حزب العمال الكردستاني داخل قضاء سنجار، واعتبر أن تركيا تختلق الحجج لاحتلال المنطقة.

وكانت تركيا قد وصفت في وقت سابق انسحاب عناصر العمال الكردستاني من سنجار بـ”التكتيكات الكاذبة”.