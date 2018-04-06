البيت الأبيض: العقوبات على روسيا لن تؤثر على خطط اجتماع ترامب وبوتين

قال البيت الأبيض إن الاستعدادات لعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لن تتأثر بالعقوبات الواسعة النطاق التي فرضتها الولايات المتحدة اليوم الجمعة على مسؤولين، ورجال أعمال روس.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن “المسؤولين الأمريكيين سيواصلون العمل من أجل اجتماع مع بوتين في وقت ما”.

وأضافت في بيان صحفي:”مثلما قال الرئيس، فهو يريد إقامة علاقات طيبة مع روسيا، لكن ذلك سيتوقف على بعض التصرفات من جانب الروس”.

وكانت السفارة الروسية في واشنطن قالت في وقت سابق، اليوم الجمعة، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة خطأ، وخطوة نحو تدمير حرية التجارة ودمج الاقتصاد العالمي.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على رجال أعمال، وشركات، ومسؤولين حكوميين روس، اليوم الجمعة، في واحدة من أشد الخطوات التي تتخذها واشنطن لمعاقبة موسكو على عدد من الأنشطة منها المزاعم بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام 2016.