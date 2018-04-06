السجن 8 سنوات لداعشي تحدث عن اغتيال الملكة إليزابيث

أصدرت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، حكمًا بالسجن على مواطن صومالي يدعى عويس شيخي، 8 سنوات؛ لمحاولته الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وحديثه عن قتل الملكة إليزابيث ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، واستهداف مشجعي كرة القدم.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية، إن شيخي البالغ من العمر 38 عامًا، سافر للمشاركة في الجهاد العنيف في بريطانيا بعد انتقاله إلى توتنهام شمال لندن، وتحدث عن ارتكاب فظائع في المملكة المتحدة مع رجل في كينيا.

وأدين شيخي في المحاكمة بتهمة الإعداد لأعمال إرهابية في يوم 23 من شهر أيار/مايو من العام الماضي.

وقال قاض في المحكمة، وفقًا للصحيفة، إن “المتهم تناقش خلال محادثات مع عبدالرحمن حسن في كينيا، حول قتل ديفيد كاميرون وصاحبة الجلالة الملكة، وحول ارتكاب فظائع ضد مشجعي كرة القدم وأعضاء الجالية اليهودية في منطقة توتنهام”.

وكان ضباط مكافحة الإرهاب احتجزوا شيخي في مطار ستانستيد قبل أن يستقل طائرة إلى تركيا، العام الماضي.

وخطط شيخي المتزوج من سيدة صومالية ولديه أطفال يقيمون في هولندا، للتسلل عبر الحدود السورية؛ للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي بعد الوصول إلى اسطنبول.

وألقي القبض في كينيا خلال شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2016، على عبدالرحمن إدريس حسن، وهو صومالي الجنسية؛ بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية.