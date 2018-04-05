تقارير: انتحار ضابط إيراني بسبب خلافات مع وزارة الداخلية (صورة)

أقدم ضابط في محافظة جيلان شمال إيران، على الانتحار بسبب خلافات مع وزارة الداخلية، بحسب ما ذكرت مواقع إخبارية إيرانية معارضة، في وقت متأخر من مساء الخميس.

وأوضحت تقارير للمواقع ذاتها، أن “حسين خسرو واني، الضابط برتبة عقيد في قوات الشرطة بمحافظة جيلان شمال إيران، أقدم على الانتحار عندما أطلق النار على نفسه أثناء تواجده بمركز الشرطة بسبب خلافه مع وزارة الداخلية”.

ونقلت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات الشعبية في إيران، عبر حسابها على “تلغرام” عن مصادر أمنية، قولها إن “انتحار العقيد حسين خسرو واني جاء بسبب وجود صراعات وخلافات مع قيادة وزارة الداخلية بالعاصمة طهران، تجاه الأوضاع في محافظة جيلان”.

وتظاهر عمال إيرانيون يعملون في شركة “جايان” في مجال بناء السدود والجسور، في كانون الثاني/ يناير الماضي، في مدينة “رضوان شهر” التابعة لمحافظة جيلان، بسبب عدم استلام رواتبهم لعدة أشهر.

وهدد المتظاهرون حينها بوقف العمل في تنفيذ مشروع بناء سد “شفارود” بمدينة “رضوان شهر” لحين تسوية مشكلة رواتبهم.