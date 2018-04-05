إحباط محاولة اقتحام 200 مهاجر أفريقي مدينة “سبتة”

أحبطت السلطات المغربية، اليوم الخميس، محاولة اقتحام مئات المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين مدينة “سبتة” الخاضعة لنفوذ إسبانيا شمال المغرب.

وقامت القوات المساعدة المغربية، وهي قوات شبه عسكرية تساعد الشرطة والدرك في مهامهما، باعتراض سبيل مئات المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء، ويُقدر عددهم بنحو 200 شخص، خلال محاولتهم اقتحام مدينة “سبتة” انطلاقًا من بلدة “بليونش” المغربية.

وساهمت قوات أمنية إسبانية في هذه العملية، إذ قامت بعملية إنزال كبيرة لعناصرها قرب السياج الحدودي الفاصل بين “سبتة”، وباقي الأراضي المغربية شمال البلاد.

ويرابط المهاجرون في الغابات المجاورة لبلدة “بليونش” المحاذية للسياج الحدودي مع “سبتة”، إذ يقيمون هناك بشكل جماعي في انتظار الفرص المواتية للهجرة السرية نحو جنوب إسبانيا، أو اجتياز السياج الحدودي ودخول “سبتة”.

وتتكرر محاولات اقتحام المهاجرين المتواجدين بطريقة غير شرعية في المغرب، لمدينة “سبتة”، لكنهم يفشلون في العادة نتيجة تصدي قوات الأمن المغربية والإسبانية المرابطة على المناطق الفاصلة.

ويتواصل تدفق المهاجرين الأفارقة على الشواطئ الإسبانية بوتيرة متفاوتة، حيث تعلن السلطات الإسبانية والمغربية بشكل دوري عن محاولات تسلل يقوم بها مهاجرون أفارقة إلى السواحل الإسبانية بحرًا، أو عبر التسلل إلى مدينتي “سبتة” و”مليلية” المتنازع عليهما بين المغرب وإسبانيا.