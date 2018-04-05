تحطم مقاتلة كورية جنوبية وافتراض مقتل طياريها

قال سلاح الجو الكوري الجنوبي إن مقاتلة تابعة له تحطمت جنوب شرقي العاصمة سول اليوم الخميس، ومن المفترض أن طيارين كانا على متنها لقيا حتفهما.

ولم تكن المقاتلة مشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي بدأت هذا الشهر.

وقد جرى تأجيل التدريبات السنوية لمدة شهر بسبب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وللمساعدة في تهيئة الظروف لاستئناف المحادثات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

وقال مسؤول بسلاح الجو إن المقاتلة وهي من طراز (إف-15) كانت في طريق العودة إلى قاعدتها بعد مناورات عندما تحطمت. ولم يعلق على السبب المحتمل لتحطم المقاتلة.