السلطات الماليزية تحل حزب “مهاتير محمد” قبيل الانتخابات العامة‎

حلّت السلطات الماليزية، اليوم الخميس، “الحزب الوطني الماليزي” الذي أسسه حديثًا مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي الأسبق قبيل الانتخابات العامة، على خلفية عدم تقديم الحزب أوراقًا لازمة لتسجيله.

ونقلت قناة “شانيل نيو آسيا” السنغافورية عن مسؤول في الحزب قوله:”سجِل جمعيات ماليزيا أبلغنا اليوم رسميًا أنه تم إلغاء تسجيل الحزب”. وأضاف أنّ قرار وقف التسجيل “بات ساريًا منذ لحظة صدوره”.

غير أنه يحق للحزب الاستئناف على قرار “سجِل جمعيات ماليزيا” في مدة أقصاها 30 يومًا.

وفي السياق، تشير تقارير إعلامية إلى أنه من المنتظر فتح الترشح للانتخابات العامة الماليزية قريبًا، حيث يتوقع أن يصدر رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق قرارًا بحل البرلمان غدًا الجمعة.

وفي حال اتخذ “عبد الرزاق” قرار حل البرلمان، لن يشارك مرشحو حزب مهاتير محمد باسم الحزب أو شعاره، إثر قرار حل الحزب.

يشار إلى أن الانتخابات العامة كان مقررًا لها في الأصل آب/ أغسطس المقبل.

وفي كانون الثاني/ يناير المنصرم، اختارت المعارضة الماليزية الدفع بمهاتير محمد في الانتخابات العامة المقبلة لترشيحه فيما بعد لمنصب رئيس الوزراء، بعد 14 عامًا من تركه المنصب في 2003.

ويتزامن ذلك مع مواجهة رئيس الوزراء الحالي، نجيب عبد الرزاق، فضائح فساد واتهامًا بتمرير مئات الملايين من الدولارات عبر حساباته المصرفية بطرق غير شرعية.

ومهاتير محمد – 92 عامًا – هو صاحب أطول فترة حكم في آسيا بصفة رئيس حكومة، وبفضله أصبحت ماليزيا أحد أنجح الاقتصادات جنوب آسيا، والعالم الإسلامي.