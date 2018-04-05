توقيف مشتبه به جديد في قضية اغتيال السفير الروسي بأنقرة‎

أوقفت السلطات التركية، اليوم الخميس، شخصًا تشتبه في علاقته بقضية اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وذكرت مصادر أمنية، أن شرطة مديرية أمن أنقرة ألقت القبض على شخص يدعى “س. س” في إطار التعليمات الصادرة عن المدعي العام في أنقرة، أدم أقنجي.

وأوضحت المصادر أن المشتبه به هو موظف سابق في مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجرى التأكد من كونه المسؤول المباشر ضمن تنظيم “غولن” عن الشرطي مولود مرت ألطن طاش، الذي نفذ الاغتيال.

وأضافت أن المشتبه به استخدم تطبيق الاتصالات المشفر الخاص”بايلوك” (Bylock) الذي تم تطويره من قبل عناصر تابعة لمنظمة فتح الله غولن، من أجل تبادل المعلومات والتنسيق بين أعضائها بطريقة مشفرة لا يمكن لأجهزة الاستخبارات الوصول إليها.

وأشارت إلى استمرار استجواب المشتبه به في مديرية الأمن.

وتعتقد النيابة العامة بأن المشتبه به هو من مسح الرسائل الإلكترونية لألطن طاش، وأنه ساهم في تبني الأخير التطرف، فضلًا عن نقله تعليمات التنظيم إليه، وتنسيق أنشطته.

وفي 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، اغتيل السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف، في هجوم مسلح أثناء إلقاء كلمة في معرض للصور، على يد الشرطي مولود مرت ألطن طاش.