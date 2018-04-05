مرشح المعارضة في سيراليون يفوز بانتخابات الرئاسة

فاز زعيم المعارضة في سيراليون، جوليوس مادا بيو، الأربعاء، بالانتخابات الرئاسية، متغلبًا في جولة الإعادة على مرشح الحزب الحاكم سامورا كامارا.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، محمد كونتيه، بشأن النتائج النهائية للانتخابات، والذي أكد أن مرشح المعارضة حصل على 51.8% من إجمالي الأصوات.

بينما حصل مرشح الحزب الحاكم، وزير الخارجية السابق، سامورا، على 48.19%.

وعقب الإعلان عن فوز مرشح المعارضة، نزل مؤيدوه إلى الشوارع للاحتفال بفوزه.

وجرت الجولة الأولى من هذه الانتخابات في الـ7 من مارس/ آذار الماضي، وجرت المنافسة فيها بين 16 مرشحًا، فيما نجح مرشحا الحزب الحاكم والمعارضة، في الوصول للجولة الثانية.

وجرت جولة الإعادة بين المرشحين المذكورين، في الـ31 من مارس/ آذار الماضي.

وفي الجولة الأولى تصدر بيو (53 عامًا) النتائج بفارق 15 ألف صوت على كامارا (66 عامًا).

وسبق أن شارك بيو في الانتخابات الرئاسية للعام 2011، مرشحًا عن “حزب شعب سيراليون”، لكنه لم يفز.