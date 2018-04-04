بسبب إيران.. مدعون أمريكيون يطلبون سجن مصرفي تركي 20 عامًا

طلب مدعون أمريكيون، يوم الأربعاء، من قاض اتحادي إصدار حكم بالسجن لنحو 20 عامًا على مصرفي تركي لمساعدته إيران في تفادي العقوبات الأمريكية.

وكانت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن أدانت في يناير/ كانون الثاني الماضي محمد خاقان عطا الله، وهو مسؤول تنفيذي سابق ببنك خلق، الذي تسيطر عليه الدولة في تركيا، في قضية أدت إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.

وسيصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد بيرمان حكمه على المتهم في 11 أبريل /نيسان الماضي، ولم يتسن الحصول على تعليق من محامي عطا الله.

ويواجه عطا الله، وهو نائب سابق للمدير العام لبنك خلق، اتهامات بالتآمر مع تاجر الذهب رضا ضراب وآخرين لمساعدة إيران على تفادي العقوبات الأمريكية عن طريق معاملات احتيالية في الذهب والمواد الغذائية.

وأقر ضراب بالذنب وشهد ضد عطا الله، وتحدث عن مخطط واسع النطاق للرشاوى تم تنفيذه بمباركة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وندد إردوغان بالقضية ووصفها بأنها هجوم ذو دوافع سياسية على حكومته.

وقال المدعون الأمريكيون: “إن خطورة جرائم عطا الله تبرر حكمًا يمكن مقارنته” بأحكام وصلت إلى نحو 20 عامًا صدرت في قضايا مشابهة.

وأضافوا أن أي حكم يجب ألا يقل عن 15 عامًا وثمانية أشهر.

وتابع المدعون: “في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تشترك مع المجتمع الدولي في مهمة حرمان حكومة إيران من تمويل أنشطتها الخبيثة والدامية” بما في ذلك سعيها المزعوم لحيازة أسلحة نووية ودعمها الجماعات المتطرفة “كان عطا الله طرفًا رئيسيًا في تقويض تلك الجهود بشدة”.