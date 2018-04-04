ترامب يغير موقفه بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء غير موقفه بشأن الانسحاب من سوريا، بعد اجتماع مع مستشاريه الذين حذروا سابقًا من أن الأمر لا يزال يتطلب عملًا شاقًا لهزيمة داعش، وإرساء الاستقرار في المناطق التي تمت استعادتها من التنظيم المتشدد.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب، وافق في اجتماع لمجلس الأمن القومي أمس على إبقاء القوات الأمريكية في سوريا لفترة أطول، لكنه لا يريد التزامًا طويل الأجل.

وأضاف المسؤول لوكالة رويترز: “ترامب يريد ضمان هزيمة داعش ويريد من دول أخرى في المنطقة بذل مزيدٍ من الجهود والمساعدة في إرساء الاستقرار بسوريا”.