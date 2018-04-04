نجاد: “الربيع الحقيقي” قادم إلى إيران (فيديو)

صعَّد الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، اليوم الأربعاء، من خطابه ضد النظام ورموزه، مشيرًا إلى ضرورة تغيير النظام، بما يتلاءم مع تطلعات الشعب الإيراني.

وقال نجاد في مقطع فيديو نشره موقع “دولت بهار” التابع له اليوم، إنه “يعد الشعب الإيراني بأن ظروف النظام سوف تتغير لصالح المجتمع والشعب”، مضيفًا أن “الوضع الحالي لن يدوم وستتغير أوضاع النظام لمصلحة الشعب”.

وأوضح الرئيس الإيراني السابق في رسالته التي وجهها لقادة النظام، وخاصة السلطة القضائية، أن “الأوضاع الحالية لن تجلب الاستقرار، وأن الربيع الحقيقي سيأتي عن قريب”.

وأكد نجاد أنه “في الثورة الإسلامية منذ البداية، كان هناك اختلاف في الرأي في التعريف والمتابعة والسياسة”، مبينًا أن “الحرية والعدالة عالميان وضروريان”.

وانتقد الرئيس السابق بعض المسؤولين الذين وصفهم بأنهم “يستعبدون الناس ويقمعون حريتهم في أي مكان”، لافتًا إلى أن “السلطات ليست حساسة تجاه المظالم، وسلوكها الاقتصادي والسياسي هو لصالح طبقة معينة”.

وهاجم نجاد حملة الاعتقالات التي طالت بعض المعارضين والمحتجين في الفترة الأخيرة، وقال “إن عمليات الاعتقال التي طالت بعض المحتجين تحت عناوين معاداة النظام، والدعاية ضد النظام والجرائم الاقتصادية، غير قانونية ومسيئة”.

وأضاف: “من السهولة بمكان أن يهتز الأمن بسبب تعليقات شاب على الشبكة الاجتماعية بعد ذلك، لا يحق للمتظاهر استخدام محام وكفالة”، واصفًا سلوك السلطات القضائية مع المتظاهرين بـ”الجبان”.

ونصح نجاد الحكومة الإيرانية بأن “تفكر في طريقة للتعبير عن الاعتراضات، لأن من يحتجون على الحكومة يحتجون على ما يقولون إنه جريمة”.