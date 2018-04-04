الأمم المتحدة تدعو للسماح بوصول المساعدات إلى دوما بالغوطة الشرقية

دعا يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، اليوم الأربعاء، للسماح بوصول المساعدات إلى مدينة دوما بالغوطة الشرقية، مضيفًا أن ما بين 80 و150 ألف مدني هناك “على شفا الانهيار” بعد سنوات من الحصار والقتال العنيف.

وذكر إيجلاند في تصريحات صحفية في جنيف أن “هناك مفاوضات جارية بين الحكومة (السورية) وروسيا الاتحادية والجماعة المسلحة داخل دوما، وهي آخر منطقة لا تزال خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة”.

وأوضح بقوله “لماذا لا نستطيع الوصول إلى سكان دوما اليوم على سبيل المثال رغم أننا على وشك التوصل لاتفاق بخصوص دوما.. إنهم حقيقة على شفا الانهيار من حيث الاحتياجات”.