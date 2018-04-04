“واشنطن بوست”: ترامب موضع تحقيق في بحث المحقق مولر

المصدر: ا ف ب‎

يجري المحقق الخاص روبرت مولر تحقيقًا يتناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أنه لم يوجه إليه حاليًا أي اتهام، بحسب ما أفادت الثلاثاء صحيفة “واشنطن بوست”.

ويحقق مولر في احتمال حصول تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا، في تحقيق ندد به الرئيس الأمريكي واعتبره استهدافًا.

وأعلنت الصحيفة نقلًا عن ثلاثة مصادر لم تسمها، أن “مولر يعتبر ترامب موضع تحقيق، ما يعني أنه ليس هناك حاليًا ما يكفي من الأدلة لتوجيه اتهامات جنائية”.

وأفادت “واشنطن بوست” بأن “مولر أبلغ محامي ترامب بأنه يعد تقريرًا يتناول ما فعله ترامب واحتمال إعاقته سير العدالة”.

ومولر مدير سابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، ومدعٍ عام فدرالي، تم تعيينه في أيار/مايو الماضي، محققًا خاصًا للتحقيق، في احتمال حصول تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا.

وتقول وكالات الاستخبارات الأمريكية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقف شخصيًا وراء حملة قرصنة وتضليل إعلامي، للتأثير في الانتخابات الأمريكية، وترجيح كفة ترامب للفوز على منافسته الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.