رئيسا تركيا وإيران يلتقيان قبل قمة مع روسيا بشأن سوريا

أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني محادثات في أنقرة، اليوم الأربعاء، مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان قبل قمة ثلاثية مع روسيا بشأن الصراع السوري.

وتعمل الدول الثلاث معًا على محاولة تهدئة العنف في سوريا رغم أنها تساند أطرافًا مختلفة في الحرب.

وروسيا وإيران من أكبر الداعمين للرئيس السوري بشار الأسد في حين تدعم تركيا مقاتلي المعارضة المناهضين للأسد.

وقال روحاني قبل مغادرته إيران إن القوات الأجنبية العاملة في سوريا دون موافقة حكومة دمشق يجب أن ترحل في إشارة إلى تركيا والولايات المتحدة.

ونقل التلفزيون الإيراني عنه قوله في طهران مساء أمس الثلاثاء: “تعتقد إيران أن وجود قوات أجنبية في سوريا دون تصريح من الحكومة السورية غير قانوني ويجب وقفه”.

وقال إن اجتماع اليوم الأربعاء مع إردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث إعادة إعمار سوريا، وكذلك العمل على وضع دستور جديد في إطار خطة للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب السورية المندلعة منذ سبع سنوات.