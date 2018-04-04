“الشاباك” الإسرائيلي يعلن اعتقال خلية فلسطينية خططت لاختطاف جنود ببحر غزة

أعلن متحدث باسم جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية “الشاباك” اليوم الأربعاء، أنه تم اعتقال عشرة فلسطينيين من غزة بتهمة التخطيط لعملية قصف قارب تابع للبحرية الإسرائيلية بصاروخ، واختطاف جنود إسرائيليين.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم”، عن مصدر في “الشاباك” قوله إن أعضاء الخلية الفلسطينية كلهم من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب “الشاباك”، فقد تمت عملية الاعتقال في عرض البحر مقابل شواطئ غزة بتاريخ الثاني عشر من آذار/مارس الماضي، بعدما اشتبه أفراد من سلاح البحرية الإسرائيلي بقارب فلسطيني خرج من المنطقة التي تحددها إسرائيل للصيادين الفلسطينيين للعمل بها.

وقامت قوات البحرية بمطاردة القارب الفلسطيني واعتقال من كانوا فيه، وتبين بعد التحقيق معهم أنهم كان يخططون لتنفيذ عملية مركبة بمشاركة عدة قوارب فلسطينية لاستهداف أحد قوارب البحرية الإسرائيلية بصاروخ “كورنيت” المضاد للدروع.

وحسب إعلان المخابرات الإسرائيلية فقد خططت الخلية الفلسطينية إلى إرسال قارب يضلل القارب الإسرائيلي، فيما يستهدفه قارب ثان بصاروخ “كورنيت” ويقوم باقي الخلية بالاقتراب من القارب الإسرائيلي في قارب ثالث لاختطاف الجنود الإسرائيليين، من أجل عقد صفقة للإفراج عن معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ولم يذكر “الشاباك” الفصيل الذي ينتمي إليه المعتقلون، كما لم يصدر رد فعلي فوري من الفصائل الفلسطينية في غزة على النبأ.