تعيين امرأة من أصول إيرانية بمنصب مساعدة وزير التجارة الأمريكي

قرر وزير التجارة الأمريكي ويبور روس الأربعاء، تعيين نازك نيك اختر الأمريكية من أصول إيرانية، في منصب مساعد وزير التجارة للصناعة والتحليل.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية الأربعاء، أن “موقع وزارة التجارة الأمريكية، ذكر أنه بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، بدأت السيدة نازك نيك اختر بممارسة مهامها، كمساعد لوزارة التجارة الأمريكية لشؤون الصناعة والتحليل”.

ووفقًا لوكالة أنباء “فارس نيوز” الإيرانية، فقد أدت نازك اختر التي تبلغ من العمر 44 عامًا، القسم، وبدأت عملها في وزارة التجارة الأمريكية، موضحة أن “مهمة اختر هي تشجيع تصدير المنتجات غير الزراعية”.

وقد عملت اختر في التجارة الدولية والاتفاقات الثنائية والدولية ، وعملت أيضًا محامية في شركة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.