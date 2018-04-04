بعد عدم إثبات مصدر السم.. موسكو تطالب لندن بالاعتذار عن اتهامها باغتيال سكريبال

المصدر: ا ف ب

طالب الكرملين، الأربعاء، لندن “بالاعتذار” بعدما أعلن المختبر البريطاني الذي حلل المادة المستخدمة ضد العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال أنه لا يملك دليلا على أن مصدره روسيا.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية أن “نظريتهم لن تتأكد بأي حال لأنه من المستحيل أن تتأكد”.

وأضاف أن “وزير الخارجية البريطاني الذي اتهم الرئيس فلاديمير بوتين ورئيسة الوزراء عليهم بشكل أو بآخر مواجهة زملائهم في الاتحاد الأوروبي.. وعليهم بشكل أو بآخر تقديم اعتذاراتهم إلى روسيا”.

وأقر المختبر البريطاني الذي قام بتحليل المادة المستخدمة في تسميم الجاسوس السابق في بريطانيا، الثلاثاء بأنه لا يملك دليلاً على أن هذه المادة مصدرها روسيا، وذلك عشية اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية طالبت به موسكو.

وكان غاري آيتكنهيد رئيس المختبر العسكري البريطاني في بورتون داون قد قال الثلاثاء، “تأكدنا أن الغاز هو نوفيتشوك وتأكدنا أنه غاز للأعصاب من النوع العسكري”، لكن “لم نتمكن من تحديد مصدره”. وأضاف أن تصنيع هذا الغاز يتطلب “أساليب متطورة للغاية”، وأن ذلك “يتطلب قدرات جهة تابعة لدولة”.

وذكرت الحكومة البريطانية التي تحمل روسيا مسؤولية هذا الهجوم، على الفور بأن الأبحاث التي أجريت في بورتون داون لا تشكل سوى “جزء من المعلومات” التي تملكها.

وقال متحدث باسم الحكومة في بيان “نعلم بأن روسيا سعت، في العقد الأخير، إلى وسائل لإنتاج عناصر سامة بهدف تنفيذ اغتيالات وقد أنتجت وخزنت كميات صغيرة من مادة نوفيتشوك”.

وأشار إلى “عمليات الاغتيال التي رعتها الدولة الروسية” وإلى تحول الجواسيس الروس السابقين “اهدافا” للكرملين.

وبعد أيام من تسميم سيرغي سكريبال وابنته يوليا في الرابع من آذار/مارس في سالزبري – جنوب غرب بريطانيا – وجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أصابع الاتهام إلى موسكو. لكن موسكو نفت هذا الاتهام.

وأدى ذلك إلى أخطر أزمة دبلوماسية بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة مع تبادل طرد نحو 300 دبلوماسي.