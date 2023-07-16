إسرائيل.. نتنياهو يغادر المستشفى بجهاز مراقبة في قلبه

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مستشفى "شيبا" قرب من تل أبيب، ظهر اليوم الأحد، بعد أن زرع الأطباء جهازًا للمراقبة في قلبه.

ووفق الفحوص الطبية التي أجراها نتنياهو، أعلن مستشفى شيبا، أن نتيجتها "طبيعية تمامًا"، وأن سبب دخوله كان إصابته بجفاف الجسم، بعد أن قضى عطلته برفقة زوجته سارة، أمس السبت، في بحيرة طبريا، تحت أشعة الشمس الحارة، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.

وقال المستشفى في بيان: "تشخيصنا في نهاية جميع الفحوص التي أجريت بما في ذلك الفحوصات المخبرية، لنتنياهو، بينت أن سبب دخوله المستشفى هو الجفاف، وقلبه طبيعي تماما، دون أي مضاعفات".

وأضاف: "الفريق الطبي قرر إجراء سلسلة من الفحوص الشاملة والروتينية التي يتم إجراؤها في حالة وعي كامل، بما في ذلك فحص كهربائي للقلب، وكلها ظهرت بشكل طبيعي تمامًا. ولم يتم تشخيص أي اضطراب في ضربات القلب لدى نتنياهو في أي وقت".

وكان نتنياهو اشتكى من الدوار وفقدان الوعي، أمس السبت، وتم نقله إلى غرفة الطوارئ في مستشفى شيبا، بعد يوم من قضاء بعض الوقت في بحيرة طبريا.

وبقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، الليلة الماضية، للمراقبة في قسم أمراض القلب، بناء على توصية من الأطباء في المستشفى.

وأقام في غرفة تم منحها سابقًا لجميع رؤساء الوزراء الذين تم نقلهم إلى المستشفى ذاته، تتوفر فيها مزايا الأمن والاحتياجات الأخرى.

وعقب دخوله المستشفى، تم تأجيل اجتماع الحكومة المقرر صباح اليوم الأحد إلى يوم غد الإثنين.