إطلاق نار بمقر يوتيوب في كاليفورنيا ووقوع إصابات (فيديو)

هرعت الشرطة الأمريكية إلى مقر يوتيوب في كاليفورنيا بعد أنباء عن إطلاق نار، وقالت إن ثمة “مسلحًا طليقًا” في الموقع.

وكتب عدد من موظفي “يوتيوب” نداءات استغاثة عبر تغريدات على موقع تويتر، مشيرين إلى حدوث إطلاق نار أدى لإصابة عدد من الأشخاص.

وقال المستشفى العام في سان فرانسيسكو إنه استقبل عددًا (غير معروف) من ضحايا واقعة إطلاق نار في مقر شركة يوتيوب.

وأظهر مقطع فيديو متداول على “تويتر” لحظة إخلاء العاملين في مقر الشركة.

Snap Maps footage coming out of the YouTube HQ shooting. Crazy. Stay safe, tech. pic.twitter.com/v8F7ycotxw

— Daniel Sinclair ???? (@_DanielSinclair) April 3, 2018