الأمم المتحدة تعاقب سفينة كورية شمالية على نقل وقود في البحر‎

أدرجت الأمم المتحدة سفينة كورية شمالية على قائمتها السوداء، لحصولها على نفط في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في عملية تنتهك عقوبات للأمم المتحدة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي أمدت ناقلات روسية كوريا الشمالية بشحنات وقود في البحر.

وتعتمد بيونغ يانغ على الوقود المستورد للإبقاء على دوران عجلة اقتصادها الذي يواجه صعوبات.

وقالت مصادر أمنية أوروبية “إن سفينة روسية نقلت إمدادات النفط للناقلة الكورية الشمالية ـ سام ما 2 ـ في عرض البحر خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول”.

وقالت الأمم المتحدة “الناقلة سام ما 2 التي ترفع علم جمهورية كوريا الشمالية والمملوكة لشركة ساما للشحن، قامت بنقل الوقود بوثائق مزورة من سفينة لسفينة في منتصف أكتوبر/ تشرين الثاني 2017، وحملت نحو 1600 طن متري من زيت الوقود في عملية نقل واحدة”.

ووضع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة عشرات السفن وشركات الشحن على قائمة سوداء، بسبب تهريب زيت الوقود والفحم لكوريا الشمالية ما زاد الضغوط على بيونغ يانغ في الوقت الذي يعتزم فيه الزعيم كيم جونج أون الاجتماع مع رئيسي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتحركت لجنة عقوبات كوريا الشمالية بمجلس الأمن بناء على طلب من الولايات المتحدة وحددت 21 شركة شحن، منها خمسة في الصين، و15 سفينة كورية شمالية، و12 سفينة غير كورية، ورجل من تايوان.

وتأتي الخطوة بعد أيام من اجتماع كيم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، والإعلان أن زعيم كوريا الشمالية سيجتمع مع مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية يوم 27 أبريل / نيسان.

ومن المقرر أن يجتمع كذلك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت ما خلال شهر مايو / أيار.