مركز عسكري بريطاني: لا يمكن حتى الآن تأكيد مصدر غاز أعصاب هوجم به العميل الروسي

قال رئيس مركز الأبحاث العسكرية البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن المركز غير قادر حتى الآن على تأكيد أن غاز الأعصاب المخصص للأغراض العسكرية الذي استُخدم بهجومٍ على عميل روسي مزدوج الشهر الماضي أُنتج في روسيا.

وقال جاري أيتكنهيد، الرئيس التنفيذي لمختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع في منطقة بورتون داون في إنجلترا، لشبكة “سكاي نيوز”، إنه “تم تحديد أن الغاز هو نوفيتشوك، وإنه غاز للأعصاب مخصص للأغراض العسكرية”.

وأضاف:”لم نستطع تحديد المصدر على وجه الدقة، لكننا قدمنا المعلومات العلمية للحكومة التي استخدمت عددًا من المصادر الأخرى للتوصل إلى استنتاجاتها”.

لكنه أكد أن المادة تتطلب”أساليب في غاية التعقيد لصنعها، وهو أمر لا تقدر عليه إلا دولة”.

وأشار إلى أن”العمل سيتواصل للمساعدة بتوفير معلومات إضافية ربما تساعدنا في التعرّف (على المصدر)، لكننا لم نتمكن من عمل ذلك بعد”.

ونفت روسيا الضلوع في الهجوم على سيرغي سكريبال، وابنته يوليا في مدينة سالزبري جنوب إنجلترا يوم الرابع من آذار/مارس.