بعد جدل واسع.. روحاني يوضح حقيقة حظر “تلغرام” في إيران

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء، عن رفضه للرقابة المفروضة على برامج التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها “تلغرام“.

جاء ذلك خلال اجتماع روحاني مع عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومته، في أول يوم من بدء الدوام الرسمي بعد عطلة النيروز.

وأكد الرئيس الإيراني أن “حكومته لا تهدف إلى الرقابة أو حجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ولا توجد خطة لحجب تطبيق تلغرام”، مشيرًا إلى أن “الغرض من إنشاء وتعزيز برامج التواصل الداخلية الإيرانية، ليس حجب باقي التطبيقات”.

وشدد على أن “توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت وبرامج التواصل، يعد أمرًا هامًا وضروريًا بالنسبة للمجتمع الإيراني”، معربًا عن أمله في أن “يتم تعزيز الأمن والتنمية والوحدة بين أبناء الشعب الإيراني خلال العام الجديد”.

وكان علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أعلن في الـ31 من آذار/مارس الماضي، عن أن “القيادة العليا في البلاد وضعت خطة لحجب تطبيق تلغرام في الـ20 من نيسان/أبريل الجاري”، ما أثار جدلًا واسعًا في البلاد.

في حين رأى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أن “حجب تلغرام سيدفع جميع مستخدميه إلى اللجوء لبرامج التواصل الاجتماعي الإيرانية”.

ويستخدم نحو 45 مليون إيراني تطبيق “تلغرام”، الذي يعد من أهم برامج التواصل التي يستخدمها الشعب الإيراني خصوصًا في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في الـ28 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ضد الحكومة والنظام بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.