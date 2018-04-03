مساعد مدير “أف بي آي” المقال يجمع نصف مليون دولار كتبرعات لمقاضاة إدارة ترامب

أعلن أندرو ماكيب الذي أقيل من منصب مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الشهر الماضي، أنه جمع تبرعات بقيمة نصف مليون دولار لتمويل المعركة القضائية، التي يعتزم خوضها ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال ماكيب في بيان صدر عنه الثلاثاء، إن “المنصة التي أنشئت على موقع غوفاندمي الإلكتروني، لجمع التبرعات بهدف تمويل المعركة القضائية، توقفت مساء الاثنين عن تلقي مزيد من الأموال بعدما بلغ حجم التبرعات ثلاثة أضعاف المبلغ المستهدف أساسًا، وهو 150 ألف دولار”.

وأضاف: “هذا الزخم من الدعم الساحق على غوفاندمي، وهذه التبرعات جعلتنا مذهولين وممتنين للغاية”، مؤكدًا أنه “سيواصل التنديد بالظلم الذي تعرّض له”.

وماكيب الذي تولى منصب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي بالإنابة، بعدما أقال ترامب المدير السابق لـ”أف بي آي” جيمس كومي في أيار/مايو 2017، فوجئ كما الوسط السياسي بإقالته في قرار أصدره وزير العدل جيف سيشنز، قبل يومين فقط من موعد إحالته إلى التقاعد.

وإقالة ماكيب التي تمت مساء الـ 16 من آذار/مارس، قبل يومين من بلوغه سن الخمسين، حرمته من إمكانية الحصول على تعويض مالي كان ليحصل عليه لو أنه غادر منصبه بعد الـ 18 من آذار/ مارس.

وبررت وزارة العدل إقالة ماكيب بالقول، إن “تحقيقًا داخليًا أظهر أنه أدلى بتصريحات إلى الإعلام دون إذن، وإنه لم يكن صادقاً تماما في العديد من المناسبات مع المفتش العام في الوزارة”.

ويومها رحب ترامب بإقالة ماكيب، وكتب في تغريدة على “تويتر“: “اندرو ماكيب مطرود، يوم عظيم لرجال ونساء الـ اف بي آي الذين يعملون بجد، يوم عظيم للديمقراطية”.

وأضاف: “كان جيمس كومي المدير السابق لـ اف بي آي، الذي يدعي التهذيب رئيسه وقد جعل ماكيب يبدو كالجبان، كان يعلم بالأكاذيب والفساد المنتشر في أعلى مستويات الاف بي آي”.

لكن ماكيب رد على اتهامات الرئيس، نافيًا أن يكون ارتكب أي خطأ، مؤكدًا أنه “ضحية حرب بين إدارة ترامب واف بي آي، والتحقيق الجاري بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي أتت بترامب رئيسًا”.