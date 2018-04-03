متظاهرو الأحواز يصعدون احتجاجاتهم برفع شعار الاستقلال (فيديو)‎

طالب متظاهرون أحوازيون، السلطات الإيرانية، بـ”حق تقرير المصير وإنهاء هيمنة النظام عليهم” وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

جاء ذلك في مسيرة ليلية نظمها نشطاء من حي “الملاشية” جنوب غرب مدينة الأحواز ذات القومية العربية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “صوت الشعب”، الداعمة لإسقاط نظام الملالي، المتظاهرين وهم يرفعون شعارات تنادي “باستقلال الأحواز ونيل الحرية بعيدًا عن هيمنة السلطة الفارسية”.

ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها شعارات منها “نريد كرامتنا الإنساينة كشعب مستقل، نريد إطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.

وانطلقت الاحتجاجات قبل 6 أيام في الأحواز، جنوب إيران، للتنديد بالسياسات العنصرية للنظام والحكومة الإيرانية بسبب “إهانتها وإساءتها للقومية العربية” في برنامج تلفزيوني بثته القناة الثانية الرسمية.

ولجأ عرب الأحواز إلى الخروج بمسيرات احتجاج ليلية في مناطق مختلفة خوفاً من الملاحقة الأمنية والإجراءات التي تفرضها السلطات الإيرانية لملاحقة المتظاهرين.

ويعاني المجتمع الأحوازي من تفشي الفقر وارتفاع معدلات البطالة إلى أرقام قياسية، وانتشار إدمان المخدرات، وتلوث البيئة ومياه الشرب على نحو يهدد الحياة البشرية.

كما يُحرم العرب في إيران من الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.