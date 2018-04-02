مقتل 4 أفراد من عائلة مسيحية بالرصاص في باكستان

قالت الشرطة إن 4 أفراد من عائلة مسيحية قتلوا بالرصاص في جنوب غرب باكستان، اليوم الإثنين، في أحدث هجوم يستهدف الأقلية المسيحية في البلاد.

وكانت العائلة تستقل عربة “ريكشو” عندما اعترض مسلحون على متن دراجة نارية مركبتهم الصغيرة وفتحوا النار عليهم في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان.

ونقلت امرأة إلى أحد المستشفيات بينما قتل أبوها و3 من أبناء عمومتها.

وقال قائد شرطة الإقليم معظم جاه أنصاري “يبدو أنه كان استهدافًا عن عمد”، واصفًا أيها بـ”العمل الإرهابي”.

وجاء الهجوم بعد يوم واحد من احتفال المسيحيين في باكستان بعيد القيامة، ويمثل المسيحيون 2% من سكان باكستان.

وكان أفراد العائلة ضحية حادث اليوم في زيارة إلى أقاربهم بمنطقة شارع شاه زمان حيث يعيش عدد كبير من مسيحيي مدينة كويتا.