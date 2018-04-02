مزاعم إيرانية بشأن تأثير بريطانيا على قرارات القضاء

اعتبر الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، أن بريطانيا لها تأثير على قرارات القضاء الإيراني.

ونشر موقع “دولت بهار” على شبكة الإنترنت، المعروف بقربه من نجاد، اليوم، بيانًا للأخير، انتقد فيه القضاء الإيراني الذي أوقف مساعدين لأحمدي نجاد.

وأضاف أن بريطانيا لها تأثير على القضاء الإيراني، مشيرًا إلى أن مساعده رحيم مشائي اعتقل في أعقاب انتقاده الحكومة البريطانية.

وقال: ” لماذا يؤدي اعتراض شخص على تدخل حكومة بريطانيا في شؤون الداخلية الإيرانية، إلى غضب القضاء عليه وبالتالي إلى توقيفه ؟”.

وفي إشارة إلى زيارة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى طهران، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أردف نجاد: “إذا لم تكن هناك تحفظات، لماذا لا ينشرون نص محادثات وزير خارجية بريطانيا مع الجانب الإيراني خلال زيارته الأخيرة إلى طهران، ويُجروا تحقيقات علنية في هذا الخصوص”.

وكان القضاء الإيراني حكم بسجن كل من حميد بقائي، و إسفنديار رحيم مشائي، نائبي الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد؛ لإدانتهما في قضية فساد.

وقبل سجنه، شارك مشائي في مظاهرة نظمت أمام السفارة البريطانية في طهران، أُعلن خلالها أن قرار اعتقال بقائي هو مؤامرة بريطانية.