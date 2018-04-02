مطالب أوروبية لعباس بإنهاء مقاطعته لترامب

طالب وزراء خارجية في الاتحاد الأوروبي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعدم مواصلة مقاطعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب موقع “ديبكا الإسرائيلي.

وذكر الموقع أن “وزيري الخارجية الألماني هايكو ماس، والفرنسي جان ايف لودريان، حملا رسالة للرئيس عباس، خلال زيارتهما له الأسبوع الماضي، مفادها أنه لا يمكنه الاستمرار في مقاطعة الرئيس الأمريكي وإدراته”.

وأضافت الرسالة أنه يجب على عباس أن “يتصالح مع ترامب كرئيس للولايات المتحدة وأن يعيد تفعيل الاتصالات الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية”.

وحذر الوزراء عباس من أنه “طالما بقيت مقاطعته سارية، فإن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع العمل نيابة عن الأمريكان فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ولن يتعاونوا مع أي طرف يقاطع أمريكا”.

وكان الوزيران الألماني والفرنسي زارا إسرائيل ورام الله الأسبوع الماضي والتقيا رئيس الحكومة الإسرائيلية والرئيس عباس كل على حدة.

وجرى خلال الزيارة بحث موضوع الاتفاق النووي مع إيران، والتهديد الأمريكي بالانسحاب منه، إن لم يتم ذلك حتى الـ12 من مايو/ أيار المقبل، بينما بحثا في رام الله الأزمة السياسية بين السلطة الفلسطينية من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى عقب إعلان الأخيرة اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس منتصف مايو/ أيار المقبل.