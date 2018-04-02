مسلحون يشتبه بانتمائهم لـ”بوكو حرام” يقتلون أكثر من 15 شخصًا بنيجيريا

قتل أكثر من 15 شخصًا في هجوم شنّه مسلحون في مدينة مايدوجوري شمال شرقي نيجيريا.

وقال مسؤول في وكالة إدارة الطوارئ في نيجيريا، اليوم الاثنين، إن “مسلحين يشتبه في أنهم أعضاء في جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة، قتلوا ما بين 15 إلى 18 شخصًا في هجوم وقع في مدينة مايدوجوري شمال شرق البلاد”.

وأكد بيلو دامباتا رئيس فريق التدخل السريع في الوكالة، أن 68 شخصًا أصيبوا في الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وهذا هو أكبر هجوم في المدينة منذ أن قالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها تجري محادثات مع المسلحين.