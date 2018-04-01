هكذا كشف محتجون عرب في الأحواز جاسوسًا للحرس الثوري اندس بينهم (فيديو)

تمكّن متظاهرون في مدينة الأحواز ذات الأغلبية العربية، من كشف شخص قالوا إنه “جاسوس”، يعمل لصالح قوات الحرس الثوري، اندسّ بينهم خلال مظاهرة احتجاجية خرجت في الإقليم مساء اليوم الأحد، حسب ما أفادت قناة تلفزيونية إيرانية معاصرة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “در” المعارضة، كيف تمكّن المتظاهرون في المدينة من ضبط واعتقال عنصر مخابراتي اندسّ بينهم، للتجسس على تحركاتهم، حيث ضربوه بعنف.

وردّد المتظاهرون كما يظهر مقطع الفيديو عبارات “هذا عميل”، لكن الجاسوس تمكّن بعد الضرب العنيف من الفرار من قبضة المتظاهرين الغاضبين على الحكومة والنظام الإيراني.

وتشهد مناطق مختلفة من الأحواز العربية لليوم الخامس على التوالي احتجاجات مناهضة للحكومة والنظام بسبب إساءة التلفزيون الحكومي للقومية العربية.