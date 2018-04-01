أردوغان: نتنياهو ضعيف جدًا ودولته إرهابية

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، هجومًا عنيفًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا إياه بـ”الضعيف جدًا”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية بولاية أضنة جنوبي البلاد، رد خلالها على انتقاد نتنياهو لعملية “غصن الزيتون” التي تشنها أنقرة شمالي سوريا.

وقال أردوغان، موجهًا حديثه لنتنياهو: “نحن نكافح الإرهابيين، لكن ذلك لا يعنيك، لأنكم دولة إرهاب”.

وشدد أن “على “نتنياهو الكف عن مناكفة المظلومين”، ودعاه إلى “التزام الصدق.. فلن يتلقى من تركيا ردًا إيجابيًا ما لم يكن صادقًا”.

وأضاف: “ليس هناك من يحبك بصدق في هذا العالم. لقد كان الرد الدولي في الأمم المتحدة على خطوتك المتعلقة بالقدس واضحًا. لا يغُرَّنك امتلاكك أسلحة نووية؛ فهي قد لا تعمل عند الحاجة إليها”.

وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غضبًا عربيًا وإسلاميًا وانتقادات دولية؛ بإعلانه في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل.

ومن المقرر، ضمن القرار الأمريكي، أن تنقل واشنطن، وفق مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، سفارتها من تل أبيب إلى القدس، في أيار/ مايو المقبل، بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل الموافق ليوم النكبة الفلسطينية.

وقال نتنياهو في وقت سابق، إن القوات التركية المشاركة في عملية غصن الزيتون، تمارس الظلم ضد الأبرياء في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية.